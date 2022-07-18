Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi 2461 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katında, Şerzan B. (5) ve Berkan B. (7) kardeşlerin evde yalnız bulunduğu sırada, saat 23.15 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.