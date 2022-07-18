Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk komşular ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 18.07.2022 - 01:52 | Son Güncelleme : 18.07.2022 - 02:10

Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 1

'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı.

Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 2

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi 2461 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katında, Şerzan B. (5) ve Berkan B. (7) kardeşlerin evde yalnız bulunduğu sırada, saat 23.15 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 3

Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 4


Balkonda mahsur kalan çocuğu gören vatandaşlar, daire kapısını kırıp Berkan B'yi kurtardı ancak kardeşi Şerzan B'ye yoğun dumandan dolayı ulaşamadı.

Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 5

Alevlerin tüm evi kaplamasıyla vatandaşlar, balkondaki Şerzan B'yi güvenli noktaya yönlendirip karşıdan üzerine hortumla su tuttu.

Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 6

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle önce yangına müdahale etti, ardından balkonda büyük korku yaşayan Şerzan B'yi kurtardı.

Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 7

İki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 8

Berkan B'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Şerzan B'nin ise ayaklarının altının yandığı öğrenildi.

Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 9

Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 10
Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 11
Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 12
Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 13
Yangında can pazarı: Mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - 14

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