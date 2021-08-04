Yangında hayvanlarını kaybetti, alevlerin arasında doğan oğlağı sahiplendi

İHA 04.08.2021 - 15:08 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 15:17
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır süren orman yangınından en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi’nde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.
Mahalleye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları yanan ve kullanılamaz hale gelen evleri tek tek tespit ederek işaretledi.
İşaretlenen evlerin yıkımına başlandı. Evi kullanılabilir durumda olan diğer mahalle sakinleri ise mahallerine geri dönmeye başladı.
Kalemler Mahallesi’nde evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 3-4 saat sonra evine döndü.
Bu sırada bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusunu fark etti.
Sercan Bayat’ın yangın sırasında yaşadıklarını anlattığı videosu da sosyal medyada çok paylaşılmıştı.
Bayat, videoda ’’İşin kötü tarafı şimdi bir yangın daha geliyor. Bu yangın da gelirse biz nereye kaçacağız. İşte geliyor, bir tane daha geliyor’’ diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.
Sercan Bayat, yangının söndürülmesinin ardından ailesi ve hayvanları ile mahallesine geri döndü.
Bayat’ın yangından sonra bulduğu oğlağa ise bir başka keçisi süt annelik yapıyor.
Gencin yangından sonra ortadan kaybolan köpekleri ise 4 gün sonra eve döndü.
Yangın sonrası oğlağı bulduğunu söyleyen Bayat, "Benim bütün hayvanlar yanımdaydı. İyi ki ben burada kalmışım. Benim tek istediğim buydu. Jandarma terk edin demişti, biz terk etmedim. Hayvanlarımızı kurtardık. Bu ilk gün yangının içerisinden annesi öldü de çıktı. İkinci gün ben yanan ormanın içerisinde iki tane ineğimi buldum. Üçüncü gün benim bir tane keçim ateşin içerisinden çıktı. Öldü dediğim köpeğimi dördüncü gün buldum” diye konuştu.
Yangın anında dışarının kızılca kıyamet olduğunu belirten Bayat, “Saman balyaları bir yerden yanıyor, araba bir yerden yanıyor. Beşinci gün iki tane ceset bulduk. Asıl afet şimdi başlamış biz onu anladık. Tek tesellimiz bunlar oldu. Bunlar için kalmaya değmez miydi? O anları Allah kimseye göstermesin. Alevler 8-10 metreden daha yüksekti. İki tane hayvanımız ölü olarak bulduk. 4-5 tane ineğimiz kayıp” sözlerine yer verdi.
Öte yandan gencin çektiği bir görüntüde daha dehşet anları saniye saniye yer aldı.
Görüntülerde alevlerin metrelerce yükselerek evlere doğru geldiği ve Bayat'ın feryat ettiği görüldü.