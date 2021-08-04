Yangında hayvanlarını kaybetti, alevlerin arasında doğan oğlağı sahiplendi

Yangın sonrası oğlağı bulduğunu söyleyen Bayat, "Benim bütün hayvanlar yanımdaydı. İyi ki ben burada kalmışım. Benim tek istediğim buydu. Jandarma terk edin demişti, biz terk etmedim. Hayvanlarımızı kurtardık. Bu ilk gün yangının içerisinden annesi öldü de çıktı. İkinci gün ben yanan ormanın içerisinde iki tane ineğimi buldum. Üçüncü gün benim bir tane keçim ateşin içerisinden çıktı. Öldü dediğim köpeğimi dördüncü gün buldum” diye konuştu.