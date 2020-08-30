Yangında, sattığı hayvanların parası da yandı

Yangını fark eden torunlarının hemen dışarıya çıktığını belirten Ünal, "Yangın televizyonun yanından çıkarak tüm evi sardı. Bankaya olan borcum için danalarımı satmıştım 40 bin liraya. Paralarım ve evde bulunan tüm malzemelerim de yandı." dedi.