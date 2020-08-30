Yangında, sattığı hayvanların parası da yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin sattığı hayvanların parası da yandı.

Anadolu Ajansı 30.08.2020 - 20:25

Yangında, sattığı hayvanların parası da yandı - 1
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar Yaylası Kırkahvesi mevkisinde bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, sattığı hayvanların parası da yandı - 2
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmayla söndürdü.
Yangında, sattığı hayvanların parası da yandı - 3
Yangında, içindeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında, sattığı hayvanların parası da yandı - 4
Ev sahibi Mehmet Ali Ünal, gazetecilere, iki torununun televizyon seyrettiği odada yangın çıktığını söyledi.
Yangında, sattığı hayvanların parası da yandı - 5
Yangını fark eden torunlarının hemen dışarıya çıktığını belirten Ünal, "Yangın televizyonun yanından çıkarak tüm evi sardı. Bankaya olan borcum için danalarımı satmıştım 40 bin liraya. Paralarım ve evde bulunan tüm malzemelerim de yandı." dedi.
Yangında, sattığı hayvanların parası da yandı - 6
Ünal, evinin kullanılamaz hale geldiğini ve kalacak yerlerinin de olmadığını anlatarak yetkililerden yardım istedi.
Yangında, sattığı hayvanların parası da yandı - 7

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