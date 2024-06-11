Yaren Leylek yavrusuna kavuşamadı: Tedavi sonrası tekrar rehabilitasyon merkezine götürüldü
Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylegin rahatsızlanıp ekipler tarafından tedaviye alınan yavrusu10 gün sonra yuvaya geri döndü ancak yavru yaşadığı problem üzerine tekrar rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bitkin düştüğü için yuvasından alınıp tedavi edildikten sonra yerine bırakılan "Yaren" leyleğin yavrusu, yaşadığı problem üzerine tekrar rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi mahalleye 13'üncü yılında da gelen Yaren'in 4 yavrusu oldu.