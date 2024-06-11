Yaren Leylek yavrusuna kavuşamadı: Tedavi sonrası tekrar rehabilitasyon merkezine götürüldü

"Bugün Yaren leylekle ilgili güzel bir gelişme başladığını zannederken yavruda görülen aksaklıklar onu yuvadan düşürecek pozisyona getirdi. Yaklaşık yarım saat kadar yuvada askıda kaldı, neyse ki Karacabey Belediyesi İtfaiyesi hızlıca yeniden müdahale edip yavruyu yuvadan aldı." dedi. O saate kadar her şeyin normal gibi göründüğünü belirten Tüydey, "Strese bağlı olduğunu düşünüyoruz, yorumlamalarımız bu şekilde oldu. Yavrunun bir anda dengesini kaybetmesi ve ardından anne ve babasından ürktüğünü düşünüyoruz. Böyle bir telaşe anında dengesini kaybedip yuvadan düşecek gibi oldu ama yuvanın kenarındaki dallara takılı kaldı." diye konuştu.