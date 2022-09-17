Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yağış tahmini (17-21 Eylül hava durumu raporu)

Haberler - ntv.com.tr 17.09.2022 - 11:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, yarın (pazar günü) birçok şehirde yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu sonrasında İstanbul'da yarın yağış beklendiği açıklandı.
Yarın İstanbul'da havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yağışla birlikte 24 derece civarında olacağı tahmin edilmekte.