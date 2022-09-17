Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yağış tahmini (17-21 Eylül hava durumu raporu)

İstanbul'da pazar günü hava durumunun nasıl olacağı, izin günlerini aileleriyle dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahminleri sonrasında, havanın yarın nasıl olacağı belli oldu. İşte 17-21 Eylül hava durumu raporu.

Haberler - ntv.com.tr 17.09.2022 - 11:39

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yağış tahmini (17-21 Eylül hava durumu raporu) - 1

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, yarın (pazar günü) birçok şehirde yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yağış tahmini (17-21 Eylül hava durumu raporu) - 2

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu sonrasında İstanbul'da yarın yağış beklendiği açıklandı.

Yarın İstanbul'da havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yağışla birlikte 24 derece civarında olacağı tahmin edilmekte.

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yağış tahmini (17-21 Eylül hava durumu raporu) - 3

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Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yağış tahmini (17-21 Eylül hava durumu raporu) - 4

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Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yağış tahmini (17-21 Eylül hava durumu raporu) - 5

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Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yağış tahmini (17-21 Eylül hava durumu raporu) - 6

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Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yağış tahmini (17-21 Eylül hava durumu raporu) - 7

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