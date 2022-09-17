Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yağış tahmini (17-21 Eylül hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, yarın (pazar günü) birçok şehirde yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?