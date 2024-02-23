Yarın kandil mi, 24 Şubat ne kandili? Diyanet 2024 kandil günlerini paylaştı

Kandil tarihleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl içerisindeki kandillerin tarihini resmi internet adresinden paylaşmıştı. Peki, yarın kandil mi, 24 Şubat ne kandili?

Yarın kandil mi, 24 Şubat ne kandili? Diyanet 2024 kandil günlerini paylaştı - 1

Tüm İslam camiası tarafından heyecanla karşılanan üç aylar sürmeye devam ediyor. Üç ayların ikinci ayı yani Şaban ayında yer alan ilk kandil olan Miraç Kandili 6 Şubat'ta idrak edildi. 24 Şubat'ta ise Şaban ayı içerisindeki ikinci kandil idrak edilecek. Peki, yarın kandil mi, 24 Şubat ne kandili?

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Yarın kandil mi, 24 Şubat ne kandili? Diyanet 2024 kandil günlerini paylaştı - 2

11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili, bu yıl şubat ayına denk gelecek.

Yarın kandil mi, 24 Şubat ne kandili? Diyanet 2024 kandil günlerini paylaştı - 3

24 ŞUBAT NE KANDİLİ?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta idrak edildi. "Ramazanın müjdecisi" olan Berat Kandili 24 Şubat'ta idrak edilecek. Berat Kandili'nin ardından ise "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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