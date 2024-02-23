Yarın kandil mi, 24 Şubat ne kandili? Diyanet 2024 kandil günlerini paylaştı
Kandil tarihleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl içerisindeki kandillerin tarihini resmi internet adresinden paylaşmıştı. Peki, yarın kandil mi, 24 Şubat ne kandili?
Tüm İslam camiası tarafından heyecanla karşılanan üç aylar sürmeye devam ediyor. Üç ayların ikinci ayı yani Şaban ayında yer alan ilk kandil olan Miraç Kandili 6 Şubat'ta idrak edildi. 24 Şubat'ta ise Şaban ayı içerisindeki ikinci kandil idrak edilecek. Peki, yarın kandil mi, 24 Şubat ne kandili?