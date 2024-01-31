Yarına dikkat! İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi (1 Şubat BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
1 ŞUBAT BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 1 Şubat tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde yarın elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı kapsamındaki ilçeler;