Yaşadığı binanın asansör boşluğunda cesedi bulundu

Denizli’de kötü koku gelen asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin, binanın zemin katında oturan Barış Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Asansörün çalışmadığı öğrenilirken, Yılmaz’ın birkaç gün önce yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Polis olayla ilgili olarak çalışma başlattı.

Yaşadığı binanın asansör boşluğunda cesedi bulundu - 1

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu.

Hacıkaplarlar Mahallesi 934 Sokak’taki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, asansör boşluğundan kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Yaşadığı binanın asansör boşluğunda cesedi bulundu - 2

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın zemin katında oturan Barış Yılmaz’ı yaklaşık 3 metre derinlikteki asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşadığı binanın asansör boşluğunda cesedi bulundu - 3

Yılmaz’ın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini değerlendiren ekipler, cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı.

Apartmanda yapılan incelemede asansörün çalışmadığı tespit edildi.
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