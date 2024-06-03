Yaşadığı binanın asansör boşluğunda cesedi bulundu

Yılmaz’ın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini değerlendiren ekipler, cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı.

Apartmanda yapılan incelemede asansörün çalışmadığı tespit edildi.