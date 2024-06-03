Yaşadığı binanın asansör boşluğunda cesedi bulundu
Denizli’de kötü koku gelen asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin, binanın zemin katında oturan Barış Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Asansörün çalışmadığı öğrenilirken, Yılmaz’ın birkaç gün önce yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Polis olayla ilgili olarak çalışma başlattı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu.Hacıkaplarlar Mahallesi 934 Sokak’taki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, asansör boşluğundan kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.