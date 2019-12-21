Yasadışı getirilen piton yılanı ve parmak maymuna koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, doğasından kopartılan ve kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak ve sömürüyü azaltmak amacıyla mücadele yürütüyor. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altında bulunan yaban hayvanlarının yırtıcı ve saldırgan türlerinin beslenmesine izin verilmiyor.



Bu kapsamda DKMP ekiplerince İstanbul'da denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkeye yasadışı getirildiği belirlenen bir piton yılanı ile bir parmak maymun koruma altına alınarak, sağlık kontrolünden geçirildi.