Yasak sona erdi: Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı

İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için de yoğun tedbirler alınıyor.

Vanlı balıkçılar da bu av yasak döneminde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor.