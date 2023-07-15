Yasak sona erdi: Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Bu dönemde teknelerini karaya çıkararak bakım yapan Vanlı balıkçılar, yasağın sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı.
Van Gölü’nün endemik türü olan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı uygulanıyor.
İnci kefali Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşasa da üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor.