Yasaklı ırktan köpeklerini kaydettirmek istemeyenler ormanlara bırakıyor

"DAHA DEMİN TERK EDİLMİŞ BİR DOGO ARGENTİNO BULDUM"

Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar "Arabamdaki Dogo Argentino cinsi köpeği yarım saat önce burada buldum. Bu hayvanı bulalı henüz yarım saat 40 dakika oldu. Hiç tanımadığım bir hayvana tasmayı taktım, zaten kendisi de yanıma geldi. Benim evimde de otobandan bulduğum bir American Staffordshire'ım var. Onlar önceden yasaklı değildi. O köpek şu an kedilerle koyun koyuna yatıyor. Bu hayvanların yetiştirilmesiyle, bazen de karakterinin doğru yönlendirilmemesiyle de alakalı saldırganlıkları" diye konuştu.