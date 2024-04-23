Yaşam Vadisi’nde silahlı saldırı
İstanbul Sarıyer’deki Yaşam Vadisi’nde iki kişi arasındaki kavgada taraflardan biri, diğerine kurşun yağdırdı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden 10 adet boş mermi kovanı topladı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Sarıyer’deki Yaşam Vadisi’nde iki kişi arasındaki kavgada kan aktı.
Olay saat 16.00 sıralarında Baltalimanı Yaşam Vadisi’nde meydana geldi.İddiaya göre, yürüyüş yolunda karşılaşan 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.