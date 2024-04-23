Yaşam Vadisi’nde silahlı saldırı

Sarıyer’deki Yaşam Vadisi’nde iki kişi arasındaki kavgada kan aktı.

Olay saat 16.00 sıralarında Baltalimanı Yaşam Vadisi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, yürüyüş yolunda karşılaşan 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.