Yaşam Vadisi’nde silahlı saldırı

İstanbul Sarıyer’deki Yaşam Vadisi’nde iki kişi arasındaki kavgada taraflardan biri, diğerine kurşun yağdırdı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden 10 adet boş mermi kovanı topladı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Yaşam Vadisi’nde silahlı saldırı - 1

Sarıyer’deki Yaşam Vadisi’nde iki kişi arasındaki kavgada kan aktı.

Olay saat 16.00 sıralarında Baltalimanı Yaşam Vadisi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, yürüyüş yolunda karşılaşan 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaşam Vadisi’nde silahlı saldırı - 2

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden 2 kişiden biri kaçarken, şüpheli belinden çıkardığı silahla kaçan kişinin arkasından ateş etmeye başladı.

Mermilerden biri kaçan kişiye isabet ederken, silahlı saldırgan yere düşen yaralıya ateş etmeye devam etti. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Yaşam Vadisi’nde silahlı saldırı - 3

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaşam Vadisi’nde silahlı saldırı - 4

Yaralı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis olayın meydana geldiği Yaşam Vadisi içinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Yaşam Vadisi’nde silahlı saldırı - 5

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada çevreden 10 adet boş mermi kovanı topladı.

Yaşam Vadisi’nde silahlı saldırı - 6

Deliller incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaşam Vadisi’nde silahlı saldırı - 7
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