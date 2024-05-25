Yavru kediyi ezerek öldürdü: İfadesi pes dedirtti!

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, "Bu kişinin bilerek, tasarlayarak gidip, kediyi öldürdüğünü, daha sonra oradan ayrıldığını ve tekrar olay yerine gelerek kedinin ölüp ölmediğini kontrol ettiğini ve tekrar o kediyi fırlattığını gördük. Duyduğumuza göre bu kişi 'Benim psikolojim bozuk, o anda moralim bozuk olduğu için ben bu olayı işledim' demiş. Ona inanmıyorum. Çünkü defalarca aynı videoyu izledim. Bilerek gelinmiş, bilinçli bir şekilde yapılmış." dedi.