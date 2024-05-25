Yavru kediyi ezerek öldürdü: İfadesi pes dedirtti!
Trabzon'da tekmeleyip, ezerek öldürdüğü yavru kediyi otların içine fırlatan ve ‘Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanan Halim Karaismailoğlu’nun ifadesinde, “Bazı sorunlarım nedeniyle psikolojim bozuktu. Kendimde değildim, o anları hatırlamıyorum” dediği belirtildi.
Olay, 20 Mayıs'ta Of ilçesi İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana geldi. Halim Karaismailoğlu, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelip, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı.
O anları, çevredeki apartmanda yaşayan biri, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından, "Bu sefer katil Of-Kalyon'da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü" notuyla paylaştı.