Yavru kediyi ezerek öldürdü: İfadesi pes dedirtti!

Trabzon'da tekmeleyip, ezerek öldürdüğü yavru kediyi otların içine fırlatan ve ‘Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanan Halim Karaismailoğlu’nun ifadesinde, “Bazı sorunlarım nedeniyle psikolojim bozuktu. Kendimde değildim, o anları hatırlamıyorum” dediği belirtildi.

Yavru kediyi ezerek öldürdü: İfadesi pes dedirtti! - 1

Olay, 20 Mayıs'ta Of ilçesi İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana geldi. Halim Karaismailoğlu, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelip, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı.

O anları, çevredeki apartmanda yaşayan biri, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından, "Bu sefer katil Of-Kalyon'da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü" notuyla paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yavru kediyi ezerek öldürdü: İfadesi pes dedirtti! - 2

TUTUKLANDI, SABIKALI ÇIKTI

Mahalleli ve TRAHAYKO’nun şikayetiyle polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Halim Karaismailoğlu, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklandı. Karaismailoğlu’nun ifadesinde, "Bazı sorunlarım nedeniyle psikolojim bozuktu. Kendimde değildim, o anları hatırlamıyorum" dediği belirtildi. Kediyi öldürdüğü anlara ait görüntüleri tepki çeken Karaismailoğlu'nun, birçok suçtan sabıkalı olduğu da öğrenildi.

Yavru kediyi ezerek öldürdü: İfadesi pes dedirtti! - 3

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, "Bu kişinin bilerek, tasarlayarak gidip, kediyi öldürdüğünü, daha sonra oradan ayrıldığını ve tekrar olay yerine gelerek kedinin ölüp ölmediğini kontrol ettiğini ve tekrar o kediyi fırlattığını gördük. Duyduğumuza göre bu kişi 'Benim psikolojim bozuk, o anda moralim bozuk olduğu için ben bu olayı işledim' demiş. Ona inanmıyorum. Çünkü defalarca aynı videoyu izledim. Bilerek gelinmiş, bilinçli bir şekilde yapılmış." dedi.

Yavru kediyi ezerek öldürdü: İfadesi pes dedirtti! - 4

"ETKİLİ, YILDIRICI CEZA İSTİYORUZ"

Ailelere çocukları konusunda uyarılarda da bulunan Kurban, "Bu olayları bizim normalleştirmememiz lazım. Örneğin Eros'u öldüren kişi ne dedi? O da 'Psikolojim bozuktu' dedi. Ama ona şöyle güzel bir ceza verilseydi; korkutucu bir ceza. Ne olacaktı? Belki bu olay yaşanmayacaktı. Onun için biz etkili, yıldırıcı ceza istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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