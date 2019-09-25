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'Yavuz', Taşucu Limanı açıklarında demirledi

Anadolu Ajansı

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, demirlediği Silifke açıklarında hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekti

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    Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren araştırma gemisi "Yavuz", Mersin açıklarında görüntülendi.
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    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlayan Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarında demirledi.
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    Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekti.

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    İkmal için Taşucu açıklarında bekletilen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.
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