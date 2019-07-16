Çocukların mutluluğu için kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür eden Noyan, "Bir oyuncakla bir çocuğun gönlünü fethetmek kadar güzel bir duygu yoktur. Amacımız, bize gelecek desteklerle daha çok çocuğa ulaşıp onları da oyuncaksız bırakmamak. Hakkari'de il ve ilçeler dahil 393 köy ve mezraya oyuncak dağıtmayı hedefledik. Kısmet olursa minik kardeşlerimizin hepsini oyuncaklarla buluşturacağız." dedi.