Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Mayıs il il (İstanbul, Ankara, İzmir...) cuma namazı vakitleri

Cuma namazı vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Bulundukları ilde cuma namazının saatini merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 10 Mayıs il il (İstanbul, Ankara, İzmir...) cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Mayıs il il (İstanbul, Ankara, İzmir...) cuma namazı vakitleri - 1

Cuma namazı vakti yaklaşırken gözler imsakiye bilgilerine çevrildi. Öğle ezanı vakti kılınan cuma namazının saati her hafta birkaç dakika farklılık gösterebiliyor. Cuma namazını cemaatle beraber camilerde ihya etmek isteyen pek çok Müslüman da yaşadığı yerlerdeki cuma namazı saatlerine odaklandı. Özellikle büyük şehirlerdeki cuma namazı saatleri araştırılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Mayıs il il (İstanbul, Ankara, İzmir...) cuma namazı vakitleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? (10 MAYIS 2024)

10 Mayıs 2024 tarihinde cuma namazı; İstanbul'da 13:06'da, Ankara'da 12.50'de, İzmir'de 13:13'de, Adana'da 12.40'da, Bursa'da ise 13.05'de kılınacak.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Mayıs il il (İstanbul, Ankara, İzmir...) cuma namazı vakitleri - 3

CUMA NAMAZI İLE YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI

Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Zira Hz. Peygamber, köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her Müslüman’a farz olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; Ebû Muhammed el-Bağavî, Mesabihu’s-Sünne, I/470). Ancak Cuma namazını kılmaları halinde bu kimselerin namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Mayıs il il (İstanbul, Ankara, İzmir...) cuma namazı vakitleri - 4

CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ MI?

Cuma namazı kılmak kadınlara farz değildir. Konuyla ilgili hadisleri ve uygulamaları göz ardı ederek, sadece Cuma namazını farz kılan ayetteki “ey iman edenler” ifadesinden hareketle
kadınların Cuma ile mükellef olduklarını söylemek doğru değildir. Aksi halde, hükümlü, hasta ve diğer mazeret sahiplerinin de Cuma ile mükellef olmaları gerekir. Zira Hz. Peygamber, kadın, hasta, yolcu ve hürriyeti kısıtlı olanların Cuma namazı ile yükümlü olmadıklarını belirtmek suretiyle ayetin hükmünü tahsis etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe Musannef, I/446, H.No: 5148; Ebû Muhammed el-Bağavî, Mesabihu’s-Sünne, I/470).


Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Mayıs il il (İstanbul, Ankara, İzmir...) cuma namazı vakitleri - 5

Ayrıca, hadis ve siyer kaynaklarında, Hz. Peygamber döneminde bazı hanımların münferiden Cuma namazına katıldıklarını bildiren rivayetler bulunmakla birlikte, onların erkekler gibi yoğun bir şekilde Cuma’ya iştirak ettiklerini gösteren bir bilgi bulunmamaktadır. Asr-ı saadetten günümüze kadar da, müçtehit imamlar ve daha sonraki bilginler, bunlara dayanarak Cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (Bk. İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid, I/157; İbn Kudâme, Muğnî, II/193; İbn Hazm, Muhallâ, III/259; İbn Hümam, Fethu’l-Kadîr, II/62; eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, I/276; Yusuf el-Hûlî, Nihayetü’lİhkâm, II/42; Sa’dî Ebû Ceyb, Mevsûatü’l-İcmâ’, II/633).

Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle Cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur.

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