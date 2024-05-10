Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Mayıs il il (İstanbul, Ankara, İzmir...) cuma namazı vakitleri
Cuma namazı vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Bulundukları ilde cuma namazının saatini merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 10 Mayıs il il (İstanbul, Ankara, İzmir...) cuma namazı vakitleri...
Cuma namazı vakti yaklaşırken gözler imsakiye bilgilerine çevrildi. Öğle ezanı vakti kılınan cuma namazının saati her hafta birkaç dakika farklılık gösterebiliyor. Cuma namazını cemaatle beraber camilerde ihya etmek isteyen pek çok Müslüman da yaşadığı yerlerdeki cuma namazı saatlerine odaklandı. Özellikle büyük şehirlerdeki cuma namazı saatleri araştırılıyor.