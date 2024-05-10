80 dönüm soğanın hayrına dağıtıldığını duyan tarlaya akın etti
Hatay'da bir çiftçi, verim alamadığı 80 dönüm arazideki soğanı hayrına vatandaşlara bıraktı. Araçlarıyla tarlaya akın eden vatandaşlar market fiyatı 25 TL'yi bulan soğanları topladı.
Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Hatay’daki Amik Ovası’nda bahar aylarının gelmesiyle birlikte çeşitli ürünlerde hasat başlamıştı. Hatay’ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Uygun ailesine ait 80 dönümlük tarladaki soğanlar hasat edilme mevsimi gelmesine rağmen yeteri kadar büyüklüğe ve kaliteye ulaşamadı.