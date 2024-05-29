Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da çarşamba az bulutlu sakin bir hava var. Başkent'te yerel ve hafif yağmur devam edecek. Antalya'da güneş görülse de Kaş-Kumluca arasında yağış geçişleri bekleniyor. İzmir'de ise hava açık. İstanbul 24, Ankara 23, İzmir ve Bursa 27, Antalya 25 derece.



Marmara'da çarşamba günü de rüzgar hafif esecek, Kocaeli civarında güneş parlıyor. Trakya daha bulutlu, Edirne-Kırklareli kesiminde sağanak geçişleri de görülebilecek. Kocaeli ve Çanakkale 26, Edirne 25, Balıkesir 29 derece.