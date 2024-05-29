Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor
Türkiye genelinde devam eden yağışlar hafta sonu ara verecek, cuma gününden itibaren ülke genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Doğu bölgelerde etkili olan sağanak yağışların da hafta sonu etkisini kaybedeceği belirtiliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bu hafta beklenen hava durumu...
Türkiye günlerdir sağanak yağışların etkisi altında. Yağışlarla birlikte başta doğu bölgeler olmak üzere hava sıcaklıkları da hissedilir derecelerde düştü. Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının başta batı bölgelerde olmak üzere artması bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıklarının 28 dereceleri bulması bekleniyor. Sağanak yağışların da hafta sonunda itibaren etkisini kaybedeceği belirtiliyor.