Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor

Türkiye genelinde devam eden yağışlar hafta sonu ara verecek, cuma gününden itibaren ülke genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Doğu bölgelerde etkili olan sağanak yağışların da hafta sonu etkisini kaybedeceği belirtiliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bu hafta beklenen hava durumu...

Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor - 1

Türkiye günlerdir sağanak yağışların etkisi altında. Yağışlarla birlikte başta doğu bölgeler olmak üzere hava sıcaklıkları da hissedilir derecelerde düştü. Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının başta batı bölgelerde olmak üzere artması bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıklarının 28 dereceleri bulması bekleniyor. Sağanak yağışların da hafta sonunda itibaren etkisini kaybedeceği belirtiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da çarşamba az bulutlu sakin bir hava var. Başkent'te yerel ve hafif yağmur devam edecek. Antalya'da güneş görülse de Kaş-Kumluca arasında yağış geçişleri bekleniyor. İzmir'de ise hava açık. İstanbul 24, Ankara 23, İzmir ve Bursa 27, Antalya 25 derece.

Marmara'da çarşamba günü de rüzgar hafif esecek, Kocaeli civarında güneş parlıyor. Trakya daha bulutlu, Edirne-Kırklareli kesiminde sağanak geçişleri de görülebilecek. Kocaeli ve Çanakkale 26, Edirne 25, Balıkesir 29 derece.

Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor - 3

İç Anadolu'da yağışlar hafta sonuna kadar aralıklı sürecek. Çarşamba Konya, Nevşehir, Sivas boyunca yağmur geçişleri var. Eskişehir'de hava biraz bulutlu, yerel yağış olabilecek. Bölgede sıcaklık 23-24 dercelerde.

Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor - 4

Ege'de sahiller güneşli, iç kesimlerede ise hava çoğu saat parçalı bulutlu. Sert esen karayel yerini hafif lodosa birakiyor. Önümüzdeki günlerde ciddi bir yağış yok. Manisa 30, Denizli 28, Muğla 25, Kütahya 24, Bodrum 27 derece.

Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor - 5

Akdeniz'de çarşamba sağanak yağmur Isparta çevresinde devam edecek ve ara ara kuvvetli olacak. Adana civarında ise hava biraz bulutlu, yağış iç kesimlerde hafif görülüyor. Isparta 24, Adana ve Mersin 29, Kahramanmaraş 31 derece.

Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor - 6

Karadeniz'in batısında sıcaklık artıyor, yağış bir gün ara verip, perşembe devam edecek. Bölgenin doğusunda çarşamba yağmur iç kesimlerde hafif beklenirken, Rize-Artvin arasında sağanak şeklinde görülecek. Bolu 24, Samsun 22, Trabzon 21 derece.

Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor - 7

Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da güneşli sıcak günler devam edecek. Hafta sonuna kadar yer yer bahar sağanakları beklense de hafif ve az noktada olacak, çöl tozu taşınımı ise cuma sona eriyor. Erzurum 24, Malatya 30, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 33 derece.

Yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara veriyor - 8

"HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARATACAK"

Hava tahmin uzmanı Murat Acar, yurdun pek çok bölgesinde etkili olan sağanak, fırtına ve hava sıcaklıklarına ilişkin, açıklama yaptı.

Hafta sonuna kadar yurt genelinde sağanağın süreceğini söylen Acar, "Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak artacağını tahmin ediyoruz. Hafta sonu ise özellikle cumadan itibaren batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ara verecek biraz. Fakat önümüzdeki hafta için yine tahminlerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

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