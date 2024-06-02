Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Yaz mevsimi geldi, hava sıcaklıkları hissedilir derecede arttı. Bugün 81 ilin tamamında güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. İstanbul 30 dereceyi görürken, Güneydoğu’da sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. İşte bugün yurt genelinde beklenen hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.
Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.