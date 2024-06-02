Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Yaz mevsimi geldi, hava sıcaklıkları hissedilir derecede arttı. Bugün 81 ilin tamamında güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. İstanbul 30 dereceyi görürken, Güneydoğu’da sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. İşte bugün yurt genelinde beklenen hava durumu…

Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.

Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

İSTANBUL BUGÜN 30 DERECEYİ GÖRECEK

Megakent İstanbul’da bugün de sıcak bir hava olacak. Kentteki sıcaklığın 30 dereceye ulaşması bekleniyor.

Başkent Ankara’da da sıcak hava hakim. Ankara’da da sıcaklık bugün 30 derece olacak.

Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

İzmir’de sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.

Güneyde de sıcak yüzünü gösterdi. Antalya’da 30 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor.

Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9
Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10
Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11
Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 12
Yaz yüzünü gösterdi: İstanbul bugün 30 dereceyi görecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 13
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