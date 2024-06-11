Yaz geldi, KKKA kabusu yeniden başladı: Bir haftada 3 kişi öldü, Türkiye genelinde 300 vaka var
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış yaşanmaya başladı. Sivas’ta 5 günde 3 can kaybı yaşandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, kentte 35 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Çetin, Türkiye genelinde 300 vaka bulunduğunu ifade etti.
Yurt genelinde havaların ısınmasıyla yeniden görülmeye başlayan KKKA hastalığı, Sivas’ta son 1 haftada 3 can kaybına neden oldu.
Kentte kene ısırması şikayetiyle tedavi altına alınan, Gülbidin Ekberi, Şehri Tanrıveren ve Emre Nacar tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.