Yazlığını kiraya verenler dikkat! 6 kişiye 600 bin lira ceza ödediler
Yaz mevsimi yaklaştı, turizm beldelerindeki hareketlilik başladı. O noktalardan biri Saros Körfezi sahili… Erikli, Yayla, ve Mecidiye köyü sahillerinde bazı vatandaşlar yazlıklarını turizm amaçlı kiralama izin belgesi olmadan kiraya verdi. Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiralayan 6 kişiye 600 bin lira para cezası uyguladı.
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tatil beldelerindeki hareketlilik de artmaya başladı.Saros Körfezi, tatilcilerin uğrak noktalarından biri.