Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

YENİ ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ: Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek çiftlere faizsiz kredi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvurusu son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. 2023 seçim vaatlerinde de yer alan Aile ve Gençlik Bankasının kuruluşunu yakında gerçekleştireceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM onayını aldıktan sonra projeyi ilk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceklerini söyledi. Peki, evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu ne zaman?

YENİ ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ: Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek çiftlere faizsiz kredi ne zaman yürürlüğe girecek? - 1

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplatısında evlilik kredisiyle ilgili son durumu paylaşmıştı. "Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi" seçim öncesi verilen vaatlerin biriydi. İşte 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

YENİ ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ: Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek çiftlere faizsiz kredi ne zaman yürürlüğe girecek? - 2

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıklamış ve yeni evlenecek çiftlere faizsiz krediye dair de bilgi vermişti.

Erdoğan'ın konuya dair sözleri şöyle;

"Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız."

YENİ ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ: Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek çiftlere faizsiz kredi ne zaman yürürlüğe girecek? - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşamış ve hemen her şeyini kaybetmiş gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız. Daha sonra Karadeniz doğal gazı ve Gabar petrolünden sağlayacağımız finansmanla projelerimizin kapsamını peyder pey genişleteceğiz. Devreye alacağımız yeni desteklerle hem aile yapımızı yoksulluk ve sapkınlık tehdidinden koruyacak hem de gençlerimize sahip çıkacağız." diye konuştu.

YENİ ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ: Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek çiftlere faizsiz kredi ne zaman yürürlüğe girecek? - 4

EVLİLİK KREDİSİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntılarını Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek.

Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.

YENİ ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ: Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek çiftlere faizsiz kredi ne zaman yürürlüğe girecek? - 5

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER