YENİ ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ: Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek çiftlere faizsiz kredi ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvurusu son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. 2023 seçim vaatlerinde de yer alan Aile ve Gençlik Bankasının kuruluşunu yakında gerçekleştireceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM onayını aldıktan sonra projeyi ilk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceklerini söyledi. Peki, evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu ne zaman?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplatısında evlilik kredisiyle ilgili son durumu paylaşmıştı. "Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi" seçim öncesi verilen vaatlerin biriydi. İşte 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları...