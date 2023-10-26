YENİ ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ: Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek çiftlere faizsiz kredi ne zaman yürürlüğe girecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşamış ve hemen her şeyini kaybetmiş gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız. Daha sonra Karadeniz doğal gazı ve Gabar petrolünden sağlayacağımız finansmanla projelerimizin kapsamını peyder pey genişleteceğiz. Devreye alacağımız yeni desteklerle hem aile yapımızı yoksulluk ve sapkınlık tehdidinden koruyacak hem de gençlerimize sahip çıkacağız." diye konuştu.