Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı

İstanbul Esenyurt’ta yeni doğum yapan bir kadın, bebeğini market poşetine koyarak sokağa attı. Polisler tarafından gözaltına alınan kadın, “Size ne benim çocuğum değil mi?” diye tepki gösterdi.

Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı - 1

Esenyurt’ta yeni doğan bir bebek, annesi tarafından poşete konulup sokağa atıldı.

Olay, bugün sabah 07.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyübbi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde doğum yapan bir kadın komşularından market poşeti isteyerek bebeğini içine koyup bulunduğu evin camından sokağa attı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı - 2

Çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken poşetten şüphelenip ağzını açtı. Adam poşeti açtığında yeni doğan bebekle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattırken, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürdü.

Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı - 3

Polisler her yerde anneyi ararken komşuları yeni doğum yapan kadın olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri kadının evine gitti.

Kadın kapıyı açmayarak “Sizene benim çocuğum değil mi?” diyerek polis ekiplerine tepki gösterdiği öğrenildi.

Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı - 4

İkna çalışmalarının ardından kadın evinden alınarak karakola götürüldü.

Bebeği poşet içinde sokakta gören mahalle sakini İnan Ulutekin, “İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esna da bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Bir tane abla gelip battaniyeyle sardı. Polislere haber verdik. Bebek ağlıyordu hiçbir şey üzerinde yoktu.” dedi.
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