Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı
İstanbul Esenyurt’ta yeni doğum yapan bir kadın, bebeğini market poşetine koyarak sokağa attı. Polisler tarafından gözaltına alınan kadın, “Size ne benim çocuğum değil mi?” diye tepki gösterdi.
Esenyurt’ta yeni doğan bir bebek, annesi tarafından poşete konulup sokağa atıldı.Olay, bugün sabah 07.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyübbi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde doğum yapan bir kadın komşularından market poşeti isteyerek bebeğini içine koyup bulunduğu evin camından sokağa attı.