Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı

İkna çalışmalarının ardından kadın evinden alınarak karakola götürüldü.

Bebeği poşet içinde sokakta gören mahalle sakini İnan Ulutekin, “İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esna da bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Bir tane abla gelip battaniyeyle sardı. Polislere haber verdik. Bebek ağlıyordu hiçbir şey üzerinde yoktu.” dedi.