Yeni evli çiftlere kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman verilecek?
Yeni evli çiftlere kredi başvurusu aylardır gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Söz konusu kredi imkanından yararlanmak isteyen gençler de başvuru tarihi ve şartları gibi ayrıntılara odaklandı. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman? Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman yürürlüğe girecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Banka aracılığıyla ilk olarak yeni evlenecek gençlere iki yıl ödemesiz 150 bin liralık faizsiz kredi sağlanacak. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte, evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi hakkında son gelişmeler...