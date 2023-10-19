Yeni evli çiftlere kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman verilecek?

Yeni evli çiftlere kredi başvurusu aylardır gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Söz konusu kredi imkanından yararlanmak isteyen gençler de başvuru tarihi ve şartları gibi ayrıntılara odaklandı. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman? Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni evli çiftlere kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman verilecek? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Banka aracılığıyla ilk olarak yeni evlenecek gençlere iki yıl ödemesiz 150 bin liralık faizsiz kredi sağlanacak. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte, evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi hakkında son gelişmeler...

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Yeni evli çiftlere kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman verilecek? - 2

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı.

Yasa teklifine ilişkin taslak metni hazırlandı, önümüzdeki hafta Meclis gündemene gelecek.

Krediden faydalanmak isteyen gençler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Yeni evli çiftlere kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman verilecek? - 3

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Aile ve Gençlik Bankası'nın ilk ürünü gençlere yönelik kredi paketi olacak.

Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi, ilk iki yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.

Kredi paketi için ise deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara öncelik verilecek.

Kredi miktarı belirlenirken ise kişilerin gelir durumu esas alınacak. Geçerli yaş sınırı ise daha sonra açıklanacak.

Yeni evli çiftlere kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman verilecek? - 4

AİLE VE GENÇLİK BANKASI NASIL ÇALIŞACAK?

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak.

Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak.

Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek.

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