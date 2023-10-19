Yeni evli çiftlere kredi başvurusu ne zaman? Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman verilecek?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI NASIL ÇALIŞACAK?

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak.

Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak.

Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek.