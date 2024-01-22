Yeni Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?

Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Her 15 günde bir yapılan toplantının yeni gündem maddeleri merak edilirken, yapılacak Kabine toplantısında hangi konuların ele alınacağı da araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?