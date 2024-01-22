Yeni Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye'nin siyaset gündemini ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son olarak 16 Ocak tarihinde yapılan Kabine toplantısının ardından emekliye ek zam müjdesi verilmişti. Yapılacak yeni toplantının ise gündem maddeleri merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?
Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Her 15 günde bir yapılan toplantının yeni gündem maddeleri merak edilirken, yapılacak Kabine toplantısında hangi konuların ele alınacağı da araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?