Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den öğretmen atamasıyla ilgili müjde

Öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni öğretmen atamasıyla ilgili müjdeli haberi verdi ve yol planını açıkladı. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den öğretmen atamasıyla ilgili müjde - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan öğretmen atamalarının bu yıl ne zaman yapılacağı, atama bekleyen öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. MEB Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklama sonrasında, yeni öğretmen atamasıyla ilgili tarih verildi. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den öğretmen atamasıyla ilgili müjde - 2

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin sürecin Ekim ayı sonunda başlayacağını söyledi.

“Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.” diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin, yabancı dil, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğinde ihtiyaçların daha fazla olduğunu anlattı.

Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den öğretmen atamasıyla ilgili müjde - 3

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaların ardından yeni öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verildi.

Buna göre; Yeni öğretmen ataması takvimi ekim sonunda yayımlanacak. 2023-2024 yılı bahar dönemi eğitim öğretim yılı başlarken de yeni öğretmen atamaları yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER