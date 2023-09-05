Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den öğretmen atamasıyla ilgili müjde
Öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni öğretmen atamasıyla ilgili müjdeli haberi verdi ve yol planını açıkladı. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan öğretmen atamalarının bu yıl ne zaman yapılacağı, atama bekleyen öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. MEB Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklama sonrasında, yeni öğretmen atamasıyla ilgili tarih verildi. İşte ayrıntılar.