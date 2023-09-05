Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den öğretmen atamasıyla ilgili müjde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan öğretmen atamalarının bu yıl ne zaman yapılacağı, atama bekleyen öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. MEB Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklama sonrasında, yeni öğretmen atamasıyla ilgili tarih verildi. İşte ayrıntılar.