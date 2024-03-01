Yeni Superman filminin adı değişti

Henry Cavill'ın kesin bir şekilde Superman'i bir daha canlandırmayacağının açıklanmasının ardından yeni Superman'i David Corenswet'in canlandıracağı açıklanmıştı. Çekimleri başlayan ve "Superman: Legacy" adını taşıyan yeni filmin adı değişti.

Yeni Superman filminin adı değişti - 1

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı açıklandı.

Yönetmen James Gunn, yeni Superman'in David Corenswet olduğunu açıkladı.

29 yaşındaki ABD'li oyuncu, "Pearl", "The Politician" ve "We Own This City" gibi yapımlarla tanınıyor. Superman rolü, oyuncunun ilk başrolü olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni Superman filminin adı değişti - 2

SETTEN İLK KARE

James Gunn imzası taşıyacak filmden ilk kare yayınlandı. Filmin senaristi ve yönetmeni olan Gunn, Superman: Legacy ekibiyle poz verdiği kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Yeni Superman filminin adı değişti - 3

FİLMİN ADI DEĞİŞTİ

29 Şubat'ta çekimlerin başladığını duyuran yönetmen, filminin adının değiştiğini duyurdu. Superman: Legacy adını taşıyan filmin adı artık yalnızca "Superman" olacak.

İlk çekim gününde filmin adının değişmesi için hayranlara sürpriz oldu.

Yönetmen Gunn "Senaryonun ilk taslağını bitirdiğimde filmin adı için 'Superman: Legacy' düşünmüştüm ancak senaryo son halini aldığında filmin adının 'Superman' olduğu ortadaydı" dedi ve yönetmen Superman kostümünü ilk kez paylaştı.

Yeni Superman filminin adı değişti - 4

KİMLER ROL ALACAK?

Emmy ödüllü dizi "The Marvelous Mrs. Maisel" ile yıldızı parlayan Rachel Brosnahan yeni Louis Lane olacak.

Superman'in baş düşmanı Lex Luthor'ı canlandıracak isim geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu.

Yeni Superman filminin adı değişti - 5
Yeni Superman filminin adı değişti - 6

X- Men serisi, Mad Max: Fury Road, Sıcak Kalpler ve The Menu gibi filmlerle tanınan İngiliz oyuncu Nicholas Hoult, yeni Superman filminde Lex Luthor'a hayat verecek. Bu rolü son Superman filminde Jesse Eisenberg canlandırmıştı.

YENİ SUPERMAN FİLMİ HAKKINDA

Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn oturacak.

Filmin 11 Temmuz 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER