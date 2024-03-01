Yeni Superman filminin adı değişti

X- Men serisi, Mad Max: Fury Road, Sıcak Kalpler ve The Menu gibi filmlerle tanınan İngiliz oyuncu Nicholas Hoult, yeni Superman filminde Lex Luthor'a hayat verecek. Bu rolü son Superman filminde Jesse Eisenberg canlandırmıştı.

YENİ SUPERMAN FİLMİ HAKKINDA

Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn oturacak.



Filmin 11 Temmuz 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.