Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis'te (TBMM 2. torba yasa maddeleri)

Yeni torba yasanın ne zaman çıkacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine, 2. torba yasayla birlikte hangi maddelerin ekleneceği ve yeni torba yasanın ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, yeni torba yasa ne zaman çıkacak, hangi maddeler yer alıyor?

Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis'te (TBMM 2. torba yasa maddeleri) - 1

2023 TBMM 2. torba yasa maddeleri, Meclis gündeminde neler olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini belirtmiş ve bu karar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. Peki, şimdi Meclis gündeminde neler yer alacak? Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

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Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis'te (TBMM 2. torba yasa maddeleri) - 2

YENİ TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak.

Henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmayan torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis'te (TBMM 2. torba yasa maddeleri) - 3

EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere tek defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıklamıştı.

Çalışan emeklileri kapsamayan ikramiyeye ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis'te (TBMM 2. torba yasa maddeleri) - 4

YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER OLACAK?

Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekliye Cumhuriyet ikramiyesinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yeni torba yasada olması bekleniyor.

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