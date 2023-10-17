Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis'te (TBMM 2. torba yasa maddeleri)
Yeni torba yasanın ne zaman çıkacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine, 2. torba yasayla birlikte hangi maddelerin ekleneceği ve yeni torba yasanın ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, yeni torba yasa ne zaman çıkacak, hangi maddeler yer alıyor?
2023 TBMM 2. torba yasa maddeleri, Meclis gündeminde neler olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini belirtmiş ve bu karar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. Peki, şimdi Meclis gündeminde neler yer alacak? Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?