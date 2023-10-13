Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? (2023 TBMM 2. torba yasa maddeleri)

Yeni torba yasanın ne zaman çıkacağı, Meclis gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatilin sona ermesiyle birlikte yoğun bir gündeme girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emeklilere Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel 5 bin liralık ikramiye ve öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinin ardından birçok yeni düzenleme içinde çalışmalar devam ediyor. Peki, yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? (2023 TBMM 2. torba yasa maddeleri) - 1

2. torba yasada hangi yeni maddelerin olacağına ilişkin araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte, gözler yeni düzenlemelerin neler olacağına çevrildi. Peki, yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

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Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? (2023 TBMM 2. torba yasa maddeleri) - 2

YENİ TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak.

Henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmayan torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? (2023 TBMM 2. torba yasa maddeleri) - 3

EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere tek defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıklamıştı.

Çalışan emeklileri kapsamayan ikramiyeye ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? (2023 TBMM 2. torba yasa maddeleri) - 4

YENİ TORBA YASADA NELER OLACAK?

Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekliye Cumhuriyet ikramiyesinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yeni torba yasada olması bekleniyor.

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