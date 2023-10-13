Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? (2023 TBMM 2. torba yasa maddeleri)

YENİ TORBA YASADA NELER OLACAK?

Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekliye Cumhuriyet ikramiyesinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yeni torba yasada olması bekleniyor.