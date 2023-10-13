Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? (2023 TBMM 2. torba yasa maddeleri)
Yeni torba yasanın ne zaman çıkacağı, Meclis gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatilin sona ermesiyle birlikte yoğun bir gündeme girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emeklilere Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel 5 bin liralık ikramiye ve öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinin ardından birçok yeni düzenleme içinde çalışmalar devam ediyor. Peki, yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?
2. torba yasada hangi yeni maddelerin olacağına ilişkin araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte, gözler yeni düzenlemelerin neler olacağına çevrildi. Peki, yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?