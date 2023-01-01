Yeni yılın ilk gününde Palandöken'de yerli ve yabancı turist yoğunluğu

Almanya'dan gelen Köksal Bozkır, Palandöken Kayak Merkezi'nin güvenilir ve her anlamda çok güzel olduğunu belirterek, "Bu yıl ailem ve 20 kişilik gurupla Almanya'dan geldik. Gerçekten çok mutluyuz, Türkiye çok güzel. Kayak merkezinin pistleri süper. Bir Türk olarak Palandöken'i herkese öneririm." ifadesini kullandı.