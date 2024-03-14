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Yeni bir ‘büyükşehir’ mi geliyor? Yeni belediye binasına asılan tabeladaki “büyükşehir” ifadesi kentte heyecan yarattı

Büyükşehir statüsünde olmayan Batman’da yeni belediye binasına asılan “Batman Büyükşehir Belediyesi” tabelasının “büyükşehir” kısmı, sosyal medyadaki “Büyükşehir olduk” paylaşımlarının ardından perdeyle kapatıldı. Belediyeden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız ‘Büyükşehir’ statüsüne vurgu yapmak ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır.” denildi.

Yeni bir ‘büyükşehir’ mi geliyor? Yeni belediye binasına asılan tabeladaki “büyükşehir” ifadesi kentte heyecan yarattı - 1

Batman’da yeni yapılan ve yakında açılışı yapılması beklenen Batman Belediyesi binasına “Batman Büyükşehir Belediyesi” tabelası asıldı.

Büyükşehir statüsünden olmayan kentte belediye binasına böyle bir tabela asılması ve görüntüsü sosyal medyada Batmanlılar tarafından, “Büyükşehir olduk.” paylaşımlarına neden oldu.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni bir ‘büyükşehir’ mi geliyor? Yeni belediye binasına asılan tabeladaki “büyükşehir” ifadesi kentte heyecan yarattı - 2

Tabelanın gündeme girmesinin ardından belediye tarafından tabeladaki “büyükşehir” kısmı perdeyle kapatıldı.

Bunun ardından yapılan paylaşımlarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart olarak planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceğini düşünenler çoğunlukta kaldı.
Yeni bir ‘büyükşehir’ mi geliyor? Yeni belediye binasına asılan tabeladaki “büyükşehir” ifadesi kentte heyecan yarattı - 3

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI: MOTİVASYON AMAÇLI

Batman Belediyesi, sosyal medyada gündem olan tabelaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır.” denildi.
Yeni bir ‘büyükşehir’ mi geliyor? Yeni belediye binasına asılan tabeladaki “büyükşehir” ifadesi kentte heyecan yarattı - 4

“Bu çerçevede yeni hizmet binamıza ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asılmış ve ‘büyükşehir’ kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır.” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yakın zamanda binayı hizmete açtığımız zaman ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde ‘Batman Belediyesi’ biçiminde görülecek; Batman’ımız büyükşehir statüsü kazandığı zaman ise ‘büyükşehir’ kelimesinin üzerindeki perde kaldırılacak ve tabela Batman’ımızın hak ettiği Batman Büyükşehir Belediyesi haline dönüşecektir. Batman’ı ‘büyükşehir’e hazırlıyoruz. ‘Büyükşehir’e giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, ‘büyükşehir’ olacak.”
Yeni bir ‘büyükşehir’ mi geliyor? Yeni belediye binasına asılan tabeladaki “büyükşehir” ifadesi kentte heyecan yarattı - 5

“NÜFUS 750 BİNİ GEÇERSE TBMM’NİN KANUN ÇIKARMASI YETERLİ”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses ise büyükşehir olmak için 750 bin nüfusun geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni bir ‘büyükşehir’ mi geliyor? Yeni belediye binasına asılan tabeladaki “büyükşehir” ifadesi kentte heyecan yarattı - 6

“750 bini geçtiğinde TBMM’nin kanun çıkarması yeterlidir. Büyükşehir olursa Batman Büyükşehir Belediyesi dışında merkez ilçemizde yeni bir isimle yeni bir belediye kurulacak; belde belediyeleri olan Kayapınar, Balpınar, Bekirhan, Yücebağ ve İkiköprü belediyeleri tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle olacak.” diyen  Şenses, şöyle devam etti:

“Köy tüzel kişilikleri kaldırılarak köyler mahalle olacağından Batman İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği kaldırılacaktır. Mahalleye dönüşecek köylere hizmet Batman büyükşehir belediyesi tarafından götürülecek. Batman’ın büyükşehir olmasının avantaj ve dezavantajlarını tarttığımızda avantajlarının daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi.
Yeni bir ‘büyükşehir’ mi geliyor? Yeni belediye binasına asılan tabeladaki “büyükşehir” ifadesi kentte heyecan yarattı - 7

BATMAN'IN NÜFUSU KAÇ?

Batman’ın nüfusu 2023 verilerine göre 647 bin 205 olarak belirlendi.

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