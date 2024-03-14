Yeni bir ‘büyükşehir’ mi geliyor? Yeni belediye binasına asılan tabeladaki “büyükşehir” ifadesi kentte heyecan yarattı
Büyükşehir statüsünde olmayan Batman’da yeni belediye binasına asılan “Batman Büyükşehir Belediyesi” tabelasının “büyükşehir” kısmı, sosyal medyadaki “Büyükşehir olduk” paylaşımlarının ardından perdeyle kapatıldı. Belediyeden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız ‘Büyükşehir’ statüsüne vurgu yapmak ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır.” denildi.
Batman’da yeni yapılan ve yakında açılışı yapılması beklenen Batman Belediyesi binasına “Batman Büyükşehir Belediyesi” tabelası asıldı.
Büyükşehir statüsünden olmayan kentte belediye binasına böyle bir tabela asılması ve görüntüsü sosyal medyada Batmanlılar tarafından, “Büyükşehir olduk.” paylaşımlarına neden oldu.
8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak: 25 ilçede beklenti var