Yenikapı açıklarında gemi kazası

DENİZİ KİRLETTİĞİ İÇİN CEZA KESİLMİŞTİ

Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisine, geçen Ağustos ayında, Zeytinburnu açıklarında, denizi kirlettiği gerekçesiyle 13 milyon 265 bin 525 lira idari para cezası kesilmiş, Cumhuriyet savcısı talilmatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da adli süreç başlatılmıştı.