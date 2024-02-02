Yenikapı açıklarında gemi kazası
Marmara Denizi’nde dün gece saatlerinde gemi kazası yaşandı. Libya bayraklı Kevalay Queen isimli ro-ro gemisi, Yenikapı açıklarında Captain Adam 1, isimli genel kargo gemisine çarptı. Kazada her iki gemide de hasar meydana geldi. Kevalay Queen isimli ro-ro gemisi, İstanbul Boğazı’nı kirlettiği için kesilen 13 milyon liralık cezayla gündeme gelmişti.
İstanbul Yenikapı açıklarında dün gece saatlerinde gemi kazası yaşandı.Kevalay Queen adlı 147 metre uzunluğundaki ro-ro yolcu gemisi ile Captain Adam 1 adlı 103 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi çarpıştı.