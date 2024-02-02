Yenikapı açıklarında gemi kazası

Marmara Denizi’nde dün gece saatlerinde gemi kazası yaşandı. Libya bayraklı Kevalay Queen isimli ro-ro gemisi, Yenikapı açıklarında Captain Adam 1, isimli genel kargo gemisine çarptı. Kazada her iki gemide de hasar meydana geldi. Kevalay Queen isimli ro-ro gemisi, İstanbul Boğazı’nı kirlettiği için kesilen 13 milyon liralık cezayla gündeme gelmişti.

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İstanbul Yenikapı açıklarında dün gece saatlerinde gemi kazası yaşandı.

Kevalay Queen adlı 147 metre uzunluğundaki ro-ro yolcu gemisi ile Captain Adam 1 adlı 103 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, çarpışmanın ardından can kurtarma botunu olay yerine yönlendirdi.

Kazada, her iki gemide de hasar meydana geldi.
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Çarpışan gemiler, Ahırkapı Demir Sahası’na demirlendi.

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DENİZİ KİRLETTİĞİ İÇİN CEZA KESİLMİŞTİ

Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisine, geçen Ağustos ayında, Zeytinburnu açıklarında, denizi kirlettiği gerekçesiyle 13 milyon 265 bin 525 lira idari para cezası kesilmiş, Cumhuriyet savcısı talilmatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da adli süreç başlatılmıştı.

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Öte yandan aynı gemi geçtiğimiz Kasım ayında da Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yaşamıştı.

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