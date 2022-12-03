Yerli insansız savaş uçağı Kızılelma ilk kez pistten havalandı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"Kritik bir eşiği daha aştık!" ifadelerini kullanan Bayraktar, "Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.