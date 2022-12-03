Yerli insansız savaş uçağı Kızılelma ilk kez pistten havalandı

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Yerli insansız savaş uçağı Kızılelma ilk kez pistten havalandı - 1

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti.

Yerli insansız savaş uçağı Kızılelma ilk kez pistten havalandı - 2

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaştı.

Yerli insansız savaş uçağı Kızılelma ilk kez pistten havalandı - 3

Bayraktar, "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullandı.

Yerli insansız savaş uçağı Kızılelma ilk kez pistten havalandı - 4

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"Kritik bir eşiği daha aştık!" ifadelerini kullanan Bayraktar, "Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.

Yerli insansız savaş uçağı Kızılelma ilk kez pistten havalandı - 5

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER