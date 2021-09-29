Yerli kenevir hasat için gün sayıyor: Boyu 4,5 metreye ulaştı

Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu olan ''narlı'' ve ''vezir''in hasadı için gün sayılıyor. Birçok alanda kullanılması planlanan kenevirlerin boyu 4.5 metreye ulaştı.





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İHA 29.09.2021 - 13:52

Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve 2021 yılında tescillenen narlı ve vezir kenevir çeşitlerinin hasadına yakında başlanacak. Mayıs başında ekilen kenevirlerin ekim ayının ortalarına doğru hasadı yapılması planlanıyor. Gıdadan tekstile kadar birçok alanda kullanılan kenevirlerin boyu 4.5 metreye kadar ulaştı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deneme İstasyonu`nda 11 dönüme ekilen narlının ve Amasya`nın Gökhöyük TİGEM bölgesinde ekilen vezir isimli kenevirin tohumlarının çoğaltılması sonucunda 2023 yılında kenevir ekmek isteyen birçok çiftçinin hizmetine sunulacak.

Kenevirin kullanım alanları ve hasat ile ilgili bilgiler veren OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Mayıs ayının başında kenevirleri tarlaya ekmiş olduk. 11 dönüm arazide şu anda tarlaya ekili durumda. Kontrollerimizi yaptık, yaklaşık olarak 15-20 gün sonra liflerimizin hasadı yapılacak'' dedi.

"POĞAÇA GİBİ DEĞİŞİK ÜRÜNLERDE ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI" Kenevirin gıda olarak kullanımında süt olarak çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Aytaç, ''Poğaça gibi değişik tatlı ürünlerde çalışmalarımız başladı. Ülkemizde üretim olarak yaygınlaşması için biraz daha vakit var. Tekstilde bir hayli mesafe alınmış oldu. Şu anda yüzde 55-60 oranında kenevirden elde edilen iplikler ve tekstil ürünleri butik olarak başlanmış oldu'' diye konuştu.

ÜRETİCİ KENEVİR EKMEYE MEYİLLİ Üretimin bu yıl geçen yıla göre azaldığını ve üreticinin kenevir ekmeye meyilli olduğunu belirten Aytaç, ''Ürününü satabileceği bir yer bulduktan sonra çitçi, kenevir üretmede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını görmüş olduk" dedi.

"2023'TE TOHUMLAR ÇİFTÇİNİN HİZMETİNDE" Narlı çeşidinin ortalama 3.5-4.5 metre boya ulaştığını belirten Prof. Dr. Selim Aytaç, "Bildiğiniz gibi ülkemizde 2021 yılında 2 adet çeşit tescil olmuştu. Bunlar 'vezir' ve 'narlı' çeşidimizdir. Her iki çeşidi OMÜ ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tescilletmiş oldu. Yaklaşık olarak narlıdan 1 ton tohumluk elde etmiş olacağız. Vezirden ise 3 ton. 2023 yılında bu iki çeşit üretim olarak çiftçinin hizmetine yeteri kadar tohumu çoğaltılmış şeklinde hizmetine sunulacak" diye konuştu.

KENEVİR HASADINDA MAKİNE GELİŞTİRDİ İstanbul`dan kenevirleri görmek için gelen iş adamı Murat Kocaballı ise "Kenevirin en çok hasat kısmında mekanizasyona ihtiyaç var. Çiftçiler en çok hasat kısmında zorlanıyorlardı. Onun biz 2 yıl önce bir makine geliştirdik. Yavaş yavaş şu anada daha verimli hale gelmeye başladı. Bu sayede zamandan ve işçilik tasarruf edeceğiz. Kenevirin ekilmesi açısından çiftçinin önünü açmış olacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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