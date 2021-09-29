Yerli kenevir hasat için gün sayıyor: Boyu 4,5 metreye ulaştı

İHA 29.09.2021 - 13:52
Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve 2021 yılında tescillenen narlı ve vezir kenevir çeşitlerinin hasadına yakında başlanacak.
Mayıs başında ekilen kenevirlerin ekim ayının ortalarına doğru hasadı yapılması planlanıyor. Gıdadan tekstile kadar birçok alanda kullanılan kenevirlerin boyu 4.5 metreye kadar ulaştı.
Üretimin bu yıl geçen yıla göre azaldığını ve üreticinin kenevir ekmeye meyilli olduğunu belirten Aytaç, ''Ürününü satabileceği bir yer bulduktan sonra çitçi, kenevir üretmede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını görmüş olduk" dedi.