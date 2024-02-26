Yerli savaş uçağı KAAN "görünmez" olacak!
Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN gökyüzü ile buluştu. TÜBİTAK, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN için yeni çalışmalara başladı. TÜBİTAK, bu kez uçağa radarda görünmezlik özelliği kazandıracak yazılımlar ile hayati görevdeki yaşam destek ve patlama önleme sistemlerini üretmek için yerli ve milli projelere odaklandı.
Geçen hafta pistten teker keserek "mavi vatan" ile buluşan Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı "benzersiz" kılacak sistemler için yeni projeler uygulamaya alınıyor. KAAN, 21 Şubat'taki ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak, 8 bin fit irtifaya çıkmış ve 230 knot hıza ulaşmıştı.