Yeşim Demir’in ölümünün ardından Bozcaada’da yeni uygulama (Polente Burnu’na girişler kısıtlandı)

HER GÜN 19.00’DA AÇILACAK, GÜN BATIMI SONRASI KAPATILACAK

Polente Burnu’na, 15 Temmuz tarihinden itibaren kontrollü kalkan yasak ile alana girişler ve çıkışlar duba sistemi ile artık belirli saatlerde gerçekleşiyor. Her gün saat 19.00'da alana giriş başlayacak, güneşin batımının ardından 15-20 dakika içerisinde alanda hiçbir yaya ve araç kalmayacak şekilde gün batımı alanı tamamen boşaltılıyor.