Yeşim Demir’in ölümünün ardından Bozcaada’da yeni uygulama (Polente Burnu’na girişler kısıtlandı)
Bir kişinin uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği Polente Burnu’nda güvenlik tedbirleri kapsamında yeni bir uygulamaya gidildi. Bölgeye giriş artık her gün saat 19.00’da başlayacak. Güneşin batımının ardından 15-20 dakika içerisinde alanda hiçbir yaya ve araç kalmasına izin verilmeyecek.
Çanakkale'nin Kuzey Ege’deki turizm merkezi Bozcaada ilçesine sevgilisiyle tatile gelen Yeşim Demir, 7 Temmuz tarihinde gün batımını izlemek için gittiği Polente Burnu’nun da gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirmişti.