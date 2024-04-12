Yeşim’in ailesi en ağır cezanın verilmesini istiyor: “Kızım da biz de rahat uyuyacağız”

“İNŞALLAH SANIK EN AĞIR CEZAYI ALACAK, KIZIM DA BİZ DE RAHAT UYUYACAĞIZ”

Sanığa hak ettiği cezanın verilmesini isteyen Akbaş, “22 Mart’ta sanık hakim karşısındaydı. Yeni duruşma 31 Mayıs’ta. İnşallah o tarihte sanık Doğan Can Yıldız en ağır cezayı alacak. Kızım da biz de rahat uyuyacağız. İnşallah emsal karar alınır da bir daha kimse kimsenin kızına zarar vermez. Böyle insanlar dışarıda gezmesin. Biz yandık. Başkaları yanmasın. Bayramımız kabristanda geçiyor.” diye konuştu.