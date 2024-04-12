Yeşim’in ailesi en ağır cezanın verilmesini istiyor: “Kızım da biz de rahat uyuyacağız”
Manisa’nin Demirci ilçesindeki polis lojmanında, komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’ın kaldığı odada tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Yeşim Akbaş’ın ailesi, bayramda kızlarının mezarını çiçeklerle süsledi. Kızının öldüğü olayın yargı sürecine ilişkin açıklama yapan acılı anne Aysun Akbaş, “Kızım olmadan bir bayram daha geçiriyoruz. İnşallah sanık en ağır cezayı alacak.” dedi.
Polis lojmanında ölü bulunan 27 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın ailesi, bayramda kızlarının mezarını çiçeklerle süsledi.