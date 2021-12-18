Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi

Yılbaşı öncesi alışveriş için turlar ve özel araçlarıyla Edirne'ye gelen binlerce Bulgaristan vatandaşı, Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule’de giriş peronlarının sayısı 10’a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

Haberler - DHA 18.12.2021 - 17:55

Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 1

kurlarındaki artışla birlikte komşu 'dan alışveriş yapmak için kente gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor.

Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 2

Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş için turlar ve özel araçlarıyla kente gelen binlerce Bulgaristan vatandaşı, ’nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 3

Yoğunluk nedeniyle Kapıkule’de giriş peronlarının sayısı 10’a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 4

Otelciler Birliği Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir turist akını olduğunu belirterek kentteki otellerde yılbaşına kadar boş oda kalmadığını söyledi.

Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 5

Balta, "Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 6

Kapıkule'den giriş yapan turistler, alışveriş merkezleri başta olmak üzere iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını kentten karşılıyor.

Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 7

Turistler, döviz kurlarının artması nedeniyle yılbaşı alışverişlerini yapmak üzere geldiklerini dile getirdi.

Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 8
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 9
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 10
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 11
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 12
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 13
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 14
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 15
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 16
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 17
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 18
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 19
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 20
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 21
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 22
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 23
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 24
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 25
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 26
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 27
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 28
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 29
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 30
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 31
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 32
Yılbaşı akını: Kapıkule Sınır Kapısı kilitlendi - 33

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