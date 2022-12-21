Yılbaşı öncesi Bulgarlar Kırklareli'ne akın etti

Kırklareli’nde her hafta kurulan çarşamba pazarında yılbaşı öncesi Bulgar turist yoğunluğu yaşandı. Pazardaki esnaflar ise Bulgaristan vatandaşlarının 'çuval çuval' alışveriş yaptığını dile getirdi.

Yılbaşı öncesi Bulgarlar Kırklareli'ne akın etti - 1

Yılbaşına günler kala Kırklareli'nde Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor.

Turlarla ve kendi araçları ile Kırklareli’ne gelen Bulgar vatandaşlar kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri çarşamba pazarı oldu.

Yılbaşı öncesi Bulgarlar Kırklareli'ne akın etti - 2

Bulgar turistler, yılbaşı öncesi pazardan meyve, sebze, balık ve giyim gibi farklı alanda ihtiyaçlarını karşıladı.

Yılbaşı öncesi Bulgarlar Kırklareli'ne akın etti - 3

"ÇUVAL ÇUVAL ALIYORLAR"

Pazarcı Mümin Gürler, Bulgar vatandaşların yılbaşı öncesi çuval çuval meyve sebze aldıklarını belirterek, “Bulgarlar çok güzel memleketimize geliyorlar. Çok güzel alışveriş yapıyorlar. Bulgarlar memleketimize, pazarımıza gelsin. Ceviz, muz, elma gibi birçok meyve ve sebzeleri çuval çuval alıyorlar” dedi.

Yılbaşı öncesi Bulgarlar Kırklareli'ne akın etti - 4

Bulgarlar sayesinde esnafın yüzünün güldüğünü söyleyen Nurcan Özcan adlı vatandaş, Bulgarların ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade etti.

Bulgar vatandaşların çok alışveriş yaptığını ifade eden pazarcı Sedat Şar ise, Bulgarları Kırklareli’nde davet etti.

Yılbaşı öncesi Bulgarlar Kırklareli'ne akın etti - 5

Bulgar vatandaşların en çok meyve ve sebze aldıkları gözlemlendi.

Yılbaşı öncesi Bulgarlar Kırklareli'ne akın etti - 6

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER