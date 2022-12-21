Yılbaşı öncesi Bulgarlar Kırklareli'ne akın etti

"ÇUVAL ÇUVAL ALIYORLAR"

Pazarcı Mümin Gürler, Bulgar vatandaşların yılbaşı öncesi çuval çuval meyve sebze aldıklarını belirterek, “Bulgarlar çok güzel memleketimize geliyorlar. Çok güzel alışveriş yapıyorlar. Bulgarlar memleketimize, pazarımıza gelsin. Ceviz, muz, elma gibi birçok meyve ve sebzeleri çuval çuval alıyorlar” dedi.