Yılbaşı öncesi tüm illerde gıda ve alkol denetimi
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi 81 ilde market, kuru yemişçi ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirildi
Başkentte denetimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 320 kişilik ekiple yapıldı. Başkentin birçok noktasında yılbaşı öncesi kuru yemiş, unlu mamuller, beyaz et, alkollü ve alkolsüz içecek satış ve toplu tüketim yapılan restoranlar kontrol edildi.
Bazı işletmelerde ürünlerden numune alındı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Ürünlerin bandrolleri ve faturaları da kontrol edildi.