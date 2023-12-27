Yılbaşı öncesi tüm illerde gıda ve alkol denetimi

"30,6 MİLYON TL YAPTIRIM UYGULANDI"

Korkmaz, 12 Eylül'den itibaren Ankara'da 30 bin, yılın tamamında da 103 bin civarında denetim yapıldığını belirtti.



Bu denetimlerde 6 bin 400 civarında uygunsuzluk tespit edildiğini dile getirdi. Denetimlerde, ürünlerden alınan 3 bin 750'nin üzerinde numunenin bakanlık yetkili laboratuvarlarda analiz edildiğini ve bunlarda da 320 civarında uygunsuzluk saptandığını söyleyen Korkmaz, "Genel anlamda baktığımızda hem iş yeri şartlarının uygun olmaması, hem çıkan numunelerin uygunsuzluğu sebebiyle ilimizde 30,6 milyon TL civarında işletmelere idari yaptırım uygulandı" dedi.