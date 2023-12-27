Yılbaşı öncesi tüm illerde gıda ve alkol denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi 81 ilde market, kuru yemişçi ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirildi

Yılbaşı öncesi tüm illerde gıda ve alkol denetimi - 1

Başkentte denetimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 320 kişilik ekiple yapıldı. Başkentin birçok noktasında yılbaşı öncesi kuru yemiş, unlu mamuller, beyaz et, alkollü ve alkolsüz içecek satış ve toplu tüketim yapılan restoranlar kontrol edildi.

Bazı işletmelerde ürünlerden numune alındı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Ürünlerin bandrolleri ve faturaları da kontrol edildi.

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Yılbaşı öncesi tüm illerde gıda ve alkol denetimi - 2

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, işletmelerde asgari teknik ve hijyenik koşullar, fiziksel koşullar, ürünlerin izlenebilirliği, nereden geldiği, çalışanların hijyen belgesi, ürün etiket bilgileri olmak üzere Gıda Mevzuatı kapsamında denetimler yapıldığını söyledi.

Yılbaşı öncesi tüm illerde gıda ve alkol denetimi - 3

"30,6 MİLYON TL YAPTIRIM UYGULANDI"

Korkmaz, 12 Eylül'den itibaren Ankara'da 30 bin, yılın tamamında da 103 bin civarında denetim yapıldığını belirtti.

Bu denetimlerde 6 bin 400 civarında uygunsuzluk tespit edildiğini dile getirdi. Denetimlerde, ürünlerden alınan 3 bin 750'nin üzerinde numunenin bakanlık yetkili laboratuvarlarda analiz edildiğini ve bunlarda da 320 civarında uygunsuzluk saptandığını söyleyen Korkmaz, "Genel anlamda baktığımızda hem iş yeri şartlarının uygun olmaması, hem çıkan numunelerin uygunsuzluğu sebebiyle ilimizde 30,6 milyon TL civarında işletmelere idari yaptırım uygulandı" dedi.

Yılbaşı öncesi tüm illerde gıda ve alkol denetimi - 4

"EN BÜYÜK DENETÇİ TÜKETİCİ"

33 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söylen Korkmaz, "Denetimler etkin ve hızlı bir şekilde devam edecek. Zaman zaman ifade ediyoruz en büyük denetçi esasında tüketicidir" diyerek ,Tarım ve Orman Bakanlığı olarak denetimleri sürdürdüklerinin altın çizdi.


Yılbaşı öncesi tüm illerde gıda ve alkol denetimi - 5

Tüketiciden gelen taleplerin önemine dikkat çeken Korkmaz, tüketicilerin satış noktalarında veya tüketim noktalarında karşılaştıkları sorunları ALO 174 hattına ya da müdürlüklere bildirmeleri gerektiğini söyledi.

İlgili gıda kontrol görevlisi, derhal gidip gerekli yerde denetim yapar gerekiyorsa numune alır" ifadelerini kullandı.

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