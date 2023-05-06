Yılda 10 gün açan "Yörük gülü"nü koparana 244 bin lira ceza

Şakayıkı koparanlara önemli para cezası verildiğini hatırlatan Deniz, şöyle konuştu:



"Bir bitki türü endemikse ve dünyada sadece orada bulunabiliyorsa bunun bir nedeni var. Çünkü tohumunu verdiğinde başka bir ortamda yetişemiyor, çiçeklenemiyor. Biz eğer o bitki türleri kendi yayılış gösterdiği bin ila iki bin metrenin arasından alarak balkonda veya iç mekanda saksıda yapabileceğimizi düşünüyorsak, bu çok büyük bir yanılgı içinde oluruz. İnsanlar balkonlarında, bahçelerinde yetiştirmek için iyi niyetle de olsa koparmasınlar. Köklü çıkartsalar bile bu çiçekler bir süre sonra ölüyor. Bu çiçeklerin evleri sedir ağaçların altındaki doğal ortamları."