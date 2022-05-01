Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nin yüksek kesimleri, açtıktan 10 gün sonra kuruyan koruma altındaki şakayıklara büründü. Bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açan şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

Haberler - DHA 01.05.2022 - 11:47

Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira - 1

Expo 2016 'nın da sembol çiçeği şakayık, Toros Dağları'nda 1500-1600 rakımda yetişiyor. Yöre halkının koruyup, yoğun ilgi gösterdiği şakayık, güzelliği ile de dikkat çekiyor.

Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira - 2

Özellikle Expo'nun yapıldığı dönemlerde fotosafari için yoğun ziyaret edilen şakayıkın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler, bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açtı.

Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira - 3

"DEĞERLİ BİR BİTKİ VE ÇOK AZ YERDE VAR"

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, mahalle sakinleriyle şakayıkların yayılış bölgesine giderek inceleme yaptı.

Muhtar Karakuş, "Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, güllerimizi koruyor. Değerli bir bitki ve çok az yerde bulunuyor. Gül açtıktan 10 gün sonra kuruyor, kayboluyor. Doğal ortamında yetişen, doğanın en güzel çiçeklerinden biri. Şakayık gülleri kayalıkların içinde, belirli bir yerlerde olan bir çiçeğimiz" dedi.

Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira - 4

Çiçekleri görüntülemek için bölgeyi ziyaret eden Sedat Erdoğan, 'de 6 tür şakayık bulunduğunu anlattı.

Şakayıkın koparılmaması gerektiğini de belirten Erdoğan "Koparıldığı zaman cezası var. Endemik tür ve çiçekleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koruyor. Jandarma bölgede devriye geziyor" diye konuştu.

Şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor. 

Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira - 5
Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira - 6
Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira - 7

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