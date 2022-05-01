Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira

Çiçekleri görüntülemek için bölgeyi ziyaret eden Sedat Erdoğan, Türkiye'de 6 tür şakayık bulunduğunu anlattı.

Şakayıkın koparılmaması gerektiğini de belirten Erdoğan "Koparıldığı zaman cezası var. Endemik tür ve çiçekleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koruyor. Jandarma bölgede devriye geziyor" diye konuştu.

Şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.