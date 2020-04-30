Yılda 500 bin oyunun oynandığı sahada şimdi ördekler geziyor
Portekiz ve İspanya ile birlikte golfun önemli durak noktalarından biri olan Antalya sahalarında bugünlerde küresel salgın nedeniyle sessizlik hakim. Yılda 120 bin kişinin golf için geldiği bölgelerde artık ördek ve kazlar yürüyor.
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DHA 30.04.2020 - 09:14
Corona virüs salgını Antalya'da bulunan golf sahalarında gezen ördeklere yaradı.
Golf turizmin uğrak noktalarından biri olan Antalya, Türkiye genelindeki 22 golf sahasının tamamı uluslararası standartlarda olan 14'üne ev sahipliği yapıyor.
Yerli ve yabancı çok sayıda golf sporcusuna hizmet veren Antalya'nın golf sahaları, yılda 500 bin oyunla yaklaşık 120 bin ziyaret ediyor.
Antalya, Belek'te ise boş sahalarda ördek ve kazlar keyif sürüyor.
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