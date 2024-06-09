Yıldırım 6 dönüm araziyi yaktı
Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik direğine isabet eden yıldırım, 6 dönüm buğday ekili arazide yangına neden oldu.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi.
Aydın Işık’a ait buğday ekili arazide bulunan elektrik direğine, yıldırım isabet etti.
Çıkan kıvılcımların sıçradığı arazide, yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 6 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirlendi.