Yıldırım 6 dönüm araziyi yaktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik direğine isabet eden yıldırım, 6 dönüm buğday ekili arazide yangına neden oldu.

Yıldırım 6 dönüm araziyi yaktı - 1


Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yıldırım 6 dönüm araziyi yaktı - 2

Aydın Işık’a ait buğday ekili arazide bulunan elektrik direğine, yıldırım isabet etti.

Yıldırım 6 dönüm araziyi yaktı - 3

Çıkan kıvılcımların sıçradığı arazide, yangın çıktı.

Yıldırım 6 dönüm araziyi yaktı - 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yıldırım 6 dönüm araziyi yaktı - 5

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yıldırım 6 dönüm araziyi yaktı - 6

Yangında 6 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirlendi.

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