Yıldırım evi küle çevirdi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde üzerine yıldırım düşen ev yandı.

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Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyünde sabaha karşı yağışla birlikte yıldırım düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Yıldırım sesi ve yanık kokusuyla uyanan ev sahibi Nesim Baytar, aile fertlerini kısa sürede evden çıkartırken ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım evi küle çevirdi - 3

Ev sahibi Nesim Baytar, yıldırım düşmesiyle birlikte evin salonunda yanık korkusunu fark ettiğini belirterek “Ailemi abimin evine götürdüm. Havanın yağışlı olması nedeniyle hiçbir müdahale edilmedi ve evim komple yanarak külle döndü.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım evi küle çevirdi - 4
Yıldırım evi küle çevirdi - 5
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