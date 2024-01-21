Yılın ilk faiz kararı bekleniyor: TCMB Ocak toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını yakın zaman sonra açıklayacak. TCMB Aralık ayındaki bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti. Tüm gözler şimdi yeni alınacak faiz kararında. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yılın ilk faiz kararı bekleniyor: TCMB Ocak toplantısı ne zaman? - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti. İşte, 2024 Ocak TCMB toplantı tarihi...

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Yılın ilk faiz kararı bekleniyor: TCMB Ocak toplantısı ne zaman? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB, yeni yılın ilk PPK toplantısını 25 Ocak Perşembe gerçekleştirecek.

Yılın ilk faiz kararı bekleniyor: TCMB Ocak toplantısı ne zaman? - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

Piyasalarda Merkez'in atacağı adım yakından takip ediliyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Yılın ilk faiz kararı bekleniyor: TCMB Ocak toplantısı ne zaman? - 4

2023'TE 34 PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı. Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.

Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.

Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

Ekimde faiz artışına devam eden Merkez Bankası yine 500 baz puanlık artışla faizi yüzde 35'e çıkarmıştı.

Kasım toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

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