Yılın ilk faiz kararı bekleniyor: TCMB Ocak toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını yakın zaman sonra açıklayacak. TCMB Aralık ayındaki bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti. Tüm gözler şimdi yeni alınacak faiz kararında. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti. İşte, 2024 Ocak TCMB toplantı tarihi...