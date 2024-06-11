Yine Türkiye'yi işaret etti! Deprem beklenen 2 bölge, risk altındaki illeri sıraladılar
Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi Kahramanmaraş depremiyle sarsılmıştı. Kahramanmaraş depremi Hatay, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Elazığ ve Osmaniye gibi 11 şehirde yıkıcı etki yaparken, depremin etkisi Lübnan, İsrail ve Irak'tan da hissedildi. Deprem tahminleriyle sosyal medyada konuşulan SSGEOS, Türkiye ile ilgili yeni bir iddiayı ortaya attı. Bazı illerde deprem olacağı iddiasını öne sürdü.
Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsılmıştı