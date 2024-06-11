Yine Türkiye'yi işaret etti! Deprem beklenen 2 bölge, risk altındaki illeri sıraladılar

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi Kahramanmaraş depremiyle sarsılmıştı. Kahramanmaraş depremi Hatay, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Elazığ ve Osmaniye gibi 11 şehirde yıkıcı etki yaparken, depremin etkisi Lübnan, İsrail ve Irak'tan da hissedildi. Deprem tahminleriyle sosyal medyada konuşulan SSGEOS, Türkiye ile ilgili yeni bir iddiayı ortaya attı. Bazı illerde deprem olacağı iddiasını öne sürdü.

Yine Türkiye'yi işaret etti! Deprem beklenen 2 bölge, risk altındaki illeri sıraladılar - 1

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsılmıştı

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Yine Türkiye'yi işaret etti! Deprem beklenen 2 bölge, risk altındaki illeri sıraladılar - 2

Daha önce yaptığı uluslararası tahminlerle gündeme gelen SSGEOS, Türkiye ile ilgili yeni bir deprem iddiasını ortaya attı.

Yine Türkiye'yi işaret etti! Deprem beklenen 2 bölge, risk altındaki illeri sıraladılar - 3

SSGEOS; Adana, Hatay ve Orta Karadeniz'de yeni deprem beklediğini açıkladı.

Yine Türkiye'yi işaret etti! Deprem beklenen 2 bölge, risk altındaki illeri sıraladılar - 4


SSGEOS tarafından yapılan bilgilendirmede deprem beklenen yerlere ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Yine Türkiye'yi işaret etti! Deprem beklenen 2 bölge, risk altındaki illeri sıraladılar - 5


Sosyal medyada da gündeme gelen haritaya bakıldığında dünya üzerinde 5 yerin işaretlendiği ve bu 5 bölgede deprem beklendiğine dikkat çekildi.

Yine Türkiye'yi işaret etti! Deprem beklenen 2 bölge, risk altındaki illeri sıraladılar - 6

Bu 5 yerin içerisindeki Türkiye ayrıntısı da gözlerden kaçmadı.

Yine Türkiye'yi işaret etti! Deprem beklenen 2 bölge, risk altındaki illeri sıraladılar - 7

HARİTAYA GÖRE NERELEDE DEPREM BEKLENİYOR?


Deprem uyarısı haritasında Türkiye'de Adana, Hatay, Orta Karadeniz yer alıyor. Ayrıca deprem uyarısı Kıbrıs, Lübnan ve İsrail'i kapsıyor.

Yine Türkiye'yi işaret etti! Deprem beklenen 2 bölge, risk altındaki illeri sıraladılar - 8

Dünya üzerinde deprem beklenen ülkeler harita üzerinde şöyle açıklandı. İşte o harita

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