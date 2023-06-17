YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? (Gözler 2023 TYT, AYT ve YDT soru kitapçıklarında)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) oturumları devam ederken gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Aldıkları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? (Gözler 2023 TYT, AYT ve YDT soru kitapçıklarında) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile başladı. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak ve öğrencilere 180 dakika cevaplama süresi verilecek. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran 2023 Pazar 15.45’te başlayacak ve sınav 17.45’te sona erecek.

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YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? (Gözler 2023 TYT, AYT ve YDT soru kitapçıklarında) - 2

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM, geçtiğimiz yıllarda sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra soruları ve cevap anahtarını paylaşmıştı. YKS 'nin son oturumu olan YDT'nin 18 Haziran 17.45'te sona erecek olması nedeniyle  soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının aynı gün akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? (Gözler 2023 TYT, AYT ve YDT soru kitapçıklarında) - 3

SORU VE CEVAPLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları her yıl ÖSYM'nin duyurular ekranından paylaşılıyor.

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? (Gözler 2023 TYT, AYT ve YDT soru kitapçıklarında) - 4

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

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