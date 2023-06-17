YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? (Gözler 2023 TYT, AYT ve YDT soru kitapçıklarında)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile başladı. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak ve öğrencilere 180 dakika cevaplama süresi verilecek. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran 2023 Pazar 15.45’te başlayacak ve sınav 17.45’te sona erecek.