YKS soru kitapçıkları yola çıktı: Zaman ayarlı kilit sistemiyle korunuyor, araçlar saniye saniye izleniyor

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS bu yıl, 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa’nın yanı sıra Hırvatistan’ın Zagreb kentinde yapılacak.

ÖSYM’nin bu yıl 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Zagreb’de düzenleyeceği YKS sınav kitapçıkları ve sınav evrakları yüksek güvenlik önlemleri altında havayolu transferiyle dün yola çıktı.