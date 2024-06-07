YKS soru kitapçıkları yola çıktı: Zaman ayarlı kilit sistemiyle korunuyor, araçlar saniye saniye izleniyor
YKS soru kitapçıkları ve sınav evrakını taşıyan 536 nakil aracı, ÖSYM'nin Ankara'daki kapalı matbaa merkezinden KKTC ve 80 ildeki 245 sınav merkezine yüksek güvenlik zinciri altında uğurlandı. Nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakını taşıyan 536 nakil aracının yüksek güvenlik zinciri altında ülke genelindeki 245 sınav merkezine sevkiyatı başladı.