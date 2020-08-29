YKS'de ilk bine girdi ama üniversiteye yerleşemedi
İzmir'de YKS sözel alanda aldığı yüksek puanla Türkiye'de ilk bin öğrenci arasına giren bir öğrenci tercih ekranında yapılan bir tuş hatası nedeniyle üniversiteye yerleşemediğini öne sürdü.
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DHA 29.08.2020 - 18:20
İzmir'in Tire ilçesinde 18 yaşındaki Orhancan Ayhan YKS'de ilk bine girdiği halde yerleşemediğini öne sürüyor. Öğrenci durumuna çözüm arıyor.
Tire Kutsan Anadolu Lisesi'ni başarıyla bitiren Orhancan Ayhan, YKS'ye girdi ve sözel alanda 464.84 puan ile Türkiye'de ilk bine girmeyi başardı.
Hayalini kurduğu ODTÜ Tarih Bölümü'ne girmeyi isteyen Orhancan, tercih ekranında yapılan bir hata sonucu yerleştirilemedi.
ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılan tercih formunun, kendisi adına rehber öğretmeni tarafından doldurulduğunu söyleyen Ayhan, formun doldurulduğunu ancak gönderme işlemi sırasında ‘enter’ tuşuna basılmadığını iddia ederek istediği üniversiteye yerleşemediğini belirtti.
Babasıyla birlikte Tire Sanayi Sitesi'nde lastik tamircisi olarak çalışan Ayhan, yetkililerden durumun düzeltilmesi için yardım bekliyor.
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